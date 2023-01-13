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رئيس وزراء اليابان: لو سمحنا بتغيير الوضع بالقوة في أوكرانيا فقد يتكرر ذلك في آسيا (العربية)

Lebanon 24
13-01-2023 | 15:28
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