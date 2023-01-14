رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض من الرملة البيضاء: قضية وليم نون هي قضية شخص ظُلم يوم فُجّر شقيقه وعندما عُطّلت العدالة واليوم حين توقّف أيضًا يُظلم وقضية نون تخص كل لبناني حر

Lebanon 24