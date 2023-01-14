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النائب غسان حاصباني من أمام مديرية أمن الدولة: ما نراه اليوم هو تلاميذ الأنظمة القمعية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة وهذا لا يُركّع الشعب اللبناني ومعركتنا هي في نظافة القضاء

Lebanon 24
14-01-2023 | 05:00
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