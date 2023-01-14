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مساعد لأردوغان يقول إن تركيا مستعدة للدفع باتجاه التوصل إلى وقف لإطلاق النار في عدد من المناطق الأوكرانية (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
14-01-2023 | 07:43
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