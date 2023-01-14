Advertisement

أخبار عاجلة

أنقرة: لا يمكن لأي من روسيا أو أوكرانيا "الانتصار في الحرب" ميدانيا (الشرق)

Lebanon 24
14-01-2023 | 07:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: نظام إيران "يقتل شعبه" ويتواطأ مع روسيا في هجومها على أوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
15/01/2023 00:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تطرح موعدا " لنهاية الحرب في أوكرانيا... اليكم التفاصيل
lebanon 24
15/01/2023 00:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
موعد "غير مبشر"... ماذا أعلنت روسيا عن نهاية الحرب في أوكرانيا؟
lebanon 24
15/01/2023 00:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
سياسي أميركي: روسيا تهزم "الناتو" بشكل حاسم في أوكرانيا
lebanon 24
15/01/2023 00:18:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:57 | 2023-01-14
16:44 | 2023-01-14
16:15 | 2023-01-14
15:35 | 2023-01-14
15:20 | 2023-01-14
14:31 | 2023-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website