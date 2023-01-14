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الجيش الأوكراني: دفاعاتنا تتصدى لهجوم روسي جديد في مقاطعات ميكولايف وأوديسا وزابورجيا ودنيبرو جنوبي البلاد (الجزيرة)

Lebanon 24
14-01-2023 | 08:13
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