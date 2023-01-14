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رويترز عن مسؤولين أوكرانيين: ضربات روسية تستهدف منشآت بنى تحتية حيوية في خاركيف ولفيف (الجزيرة)

Lebanon 24
14-01-2023 | 09:28
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