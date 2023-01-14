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وليام نون من مقر فوج الإطفاء بعد إخلاء سبيله: التوقيف كان بإشارة من القضاء والتعامل معي كان محترماً ونحن مستمرّون بقضية 4 آب ومن حقّنا التعبير طالما التحقيق معطّل وهذه القضية لن تموت

Lebanon 24
14-01-2023 | 10:04
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