وليام نون من مقر فوج الإطفاء بعد إخلاء سبيله: التوقيف كان بإشارة من القضاء والتعامل معي كان محترماً ونحن مستمرّون بقضية 4 آب ومن حقّنا التعبير طالما التحقيق معطّل وهذه القضية لن تموت

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