Advertisement

أخبار عاجلة

النائب سامي الجميّل من مقر فوج الإطفاء: هذه قضيتنا وأعتبر ما حصل اليوم انتصاراً صغيراً في معركة كبيرة وطويلة والأساس هو أن نأخذ حقّنا

Lebanon 24
14-01-2023 | 10:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب غسان حاصباني من أمام مديرية أمن الدولة: ما نراه اليوم هو تلاميذ الأنظمة القمعية التي تلفظ أنفاسها الأخيرة وهذا لا يُركّع الشعب اللبناني ومعركتنا هي في نظافة القضاء
lebanon 24
15/01/2023 00:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل بعد لقائه النائب افرام: للذهاب الى دورات انتخابية متتالية ولتأخذ الحالة الديموقراطية مجراها
lebanon 24
15/01/2023 00:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سامي الجميّل بعد استقباله معوّض: ليس المهم إنتخاب رئيس للجمهورية إنما أيّ رئيس ننتخب ففترة الستّ سنوات الماضية كانت أسوأ من الفراغ وهاجسنا هو انتخاب رئيس يحلّ مشاكل البلد ويصالح اللبنانيين بين بعضهم لا أن يكون طرفاً
lebanon 24
15/01/2023 00:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سامي الجميّل للـ"إل بي سي": حادثة العاقبية ومقتل الجندي الايرلندي رسالة أن اليونيفل غير مرغوب فيها في الجنوب وأن هناك من يقرر في هذا البلد
lebanon 24
15/01/2023 00:21:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:57 | 2023-01-14
16:44 | 2023-01-14
16:15 | 2023-01-14
15:35 | 2023-01-14
15:20 | 2023-01-14
14:31 | 2023-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website