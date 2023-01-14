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السلطات المحلية في أوكرانيا: القصف الروسي على دينبرو قتل شخصين وأصاب 27 آخرين بينهم أطفال (الشرق)

Lebanon 24
14-01-2023 | 10:41
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