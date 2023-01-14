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وزير الخارجية السوري: أي علاقات سياسية يجب أن تبنى على احترام سيادة سوريا ووجود قواتنا المسلحة كضامن لأمن أراضينا وأراض الجوار

Lebanon 24
14-01-2023 | 11:07
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