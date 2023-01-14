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الشرطة البريطانية: ثلاث نساء وفتاة تبلغ من العمر سبع سنوات أصبن بإطلاق نار بالقرب من كنيسة في لندن (بي. بي. سي)

Lebanon 24
14-01-2023 | 11:36
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