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وصول الناشط وليام نون إلى منطقة بلاط في جبيل وسيلتقي خاله الكاهن جورج صوما الذي أصيب أمس بجروح خلال تحرّك احتجاجي في جبيل

Lebanon 24
14-01-2023 | 11:42
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