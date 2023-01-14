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وليام نون: نشكر أهالي جبيل وكلّ لبنان ونشكر البطريرك الراعي لأنّه تدخّل بشكل شخصي وكلّ مَن ساندنا وما حصل يُظهر أنّ الجميع تضامن مع قضية انفجار المرفأ

Lebanon 24
14-01-2023 | 11:49
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