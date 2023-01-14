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وزيرة الخارجية الألمانية: إعدام أكبري عمل غير إنساني آخر من النظام الإيراني الوحشي

Lebanon 24
14-01-2023 | 12:15
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