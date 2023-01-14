مكتب ميقاتي: دولة الرئيس سيلجأ مجدداً إلى القضاء لتبيان كل الحقائق في كل الملفات المثارة ولن يسجل على نفسه الخضوع للنهج الابتزازي الذي يتقنه البعض ودأب عليه تحت ستار حرية الاعلام

Lebanon 24