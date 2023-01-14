مكتب ميقاتي: بعض الاعلام المر يهدف الى استغلال دماء ضحايا انفجار مرفأ بيروت ومعاناة ذويهم لتوجيه سهامه البغيصة باتجاه دولة رئيس الحكومة في سياق ابتزازي رخيص لم يعد خافياً على أحد

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