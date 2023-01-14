Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الداخلية العراقي: وضعنا خطة لمنع تهريب المخدرات بإنشاء "مصحات" تنظيم ومؤتمر إقليمي لتبادل المعلومات

Lebanon 24
14-01-2023 | 16:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أسد" مروج المخدرات... هكذا وقع في قبضة شعبة المعلومات!
lebanon 24
15/01/2023 05:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية التركي: بلغاريا سلمتنا مساء اليوم "هزني غولغا" الذي هرّب "بلال حسان" مخطط تفجير شارع الاستقلال (الاناضول)
lebanon 24
15/01/2023 05:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"لجنة النزاهة" العراقية تستدعي وزير العدل... والسبب؟
lebanon 24
15/01/2023 05:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بمناسبة "الميلاد".. هكذا عايد وزير الداخلية اللبنانيين
lebanon 24
15/01/2023 05:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:57 | 2023-01-14
16:15 | 2023-01-14
15:35 | 2023-01-14
15:20 | 2023-01-14
14:31 | 2023-01-14
14:26 | 2023-01-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website