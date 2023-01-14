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زيلينسكي: الضربات الروسية على كييف وخاركيف فاقمت الوضع السيء وتسليح أوكرانيا هو السبيل لصدها

Lebanon 24
14-01-2023 | 16:57
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