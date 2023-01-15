البطريرك الراعي: توقيف وليم نون جاء ليبيّن ان القضاء أصبح وسيلة للكيدية والحقد وليظهر فلتان القضاء بحيث يحلو لاي قاض توقيف اي شخص دون التفكير بالعدالة

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