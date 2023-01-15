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الراعي: نطالب المجلس النيابي والكتل النيابية بالكف عن هدم البلاد والمؤسسات وعن افقار المواطنين وندعوهم لانتخاب رئيس وفقا للدستور متجرد من اي سلطة ومصلحة شخصية

Lebanon 24
15-01-2023 | 03:33
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