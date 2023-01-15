14
o
بيروت
14
o
طرابلس
3
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الراعي: نطالب المجلس النيابي والكتل النيابية بالكف عن هدم البلاد والمؤسسات وعن افقار المواطنين وندعوهم لانتخاب رئيس وفقا للدستور متجرد من اي سلطة ومصلحة شخصية
Lebanon 24
15-01-2023
|
03:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي لمعطلي جلسات انتخاب رئيس الجمهورية: ماذا يعني انكم تأتون الى المجلس النيابي وبعد الدورة الانتخابية الاولى تعطلون النصاب؟ (لبنان الحر)
Lebanon 24
البطريرك الراعي لمعطلي جلسات انتخاب رئيس الجمهورية: ماذا يعني انكم تأتون الى المجلس النيابي وبعد الدورة الانتخابية الاولى تعطلون النصاب؟ (لبنان الحر)
15/01/2023 16:10:38
15/01/2023 16:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: استردّيت ما خسرته على مستوى القاعدة الشعبية بعد الانتخابات النيابية الاخيرة لأنّهم عرفوا مَن هو ميشال عون ومَن هم الآخرون
Lebanon 24
الرئيس عون: استردّيت ما خسرته على مستوى القاعدة الشعبية بعد الانتخابات النيابية الاخيرة لأنّهم عرفوا مَن هو ميشال عون ومَن هم الآخرون
15/01/2023 16:10:38
15/01/2023 16:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي أمام وفد كتائبي:الوطن في خطر والشعب يتلقى الضربات ولا يمكن للكتل النيابية ان تستمر في الأخذ والرد والطريقة التي تجري فيها عملية انتخاب الرئيس غير صحيحة
Lebanon 24
البطريرك الراعي أمام وفد كتائبي:الوطن في خطر والشعب يتلقى الضربات ولا يمكن للكتل النيابية ان تستمر في الأخذ والرد والطريقة التي تجري فيها عملية انتخاب الرئيس غير صحيحة
15/01/2023 16:10:38
15/01/2023 16:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك الراعي برسالة عيد الميلاد: ما يحدث يؤكد وجود مخطط ضد لبنان والتعطيل متعمّد لانتخاب رئيس للجمهورية ليصبح لبنان من دون أي سلطة شرعية
Lebanon 24
البطريرك الراعي برسالة عيد الميلاد: ما يحدث يؤكد وجود مخطط ضد لبنان والتعطيل متعمّد لانتخاب رئيس للجمهورية ليصبح لبنان من دون أي سلطة شرعية
15/01/2023 16:10:38
15/01/2023 16:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر معلومة عن "صيرفة".. ماذا سنشهد الأسبوع المقبل؟
Lebanon 24
آخر معلومة عن "صيرفة".. ماذا سنشهد الأسبوع المقبل؟
14:31 | 2023-01-14
14/01/2023 02:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاضٌ في سعر الدولار.. إليكم كم أصبح مساء اليوم!
Lebanon 24
إنخفاضٌ في سعر الدولار.. إليكم كم أصبح مساء اليوم!
15:50 | 2023-01-14
14/01/2023 03:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مُصابة بطلق ناري في رأسها.. العثور على "جويا" ابنة الـ 17 سنة جثة في معراب (صورة)
Lebanon 24
مُصابة بطلق ناري في رأسها.. العثور على "جويا" ابنة الـ 17 سنة جثة في معراب (صورة)
01:49 | 2023-01-15
15/01/2023 01:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يتراجع.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يتراجع.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
10:00 | 2023-01-14
14/01/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"تحرّك" مُرتقب لمصرف لبنان.. هل من تعميمٍ قريب؟
Lebanon 24
"تحرّك" مُرتقب لمصرف لبنان.. هل من تعميمٍ قريب؟
05:00 | 2023-01-15
15/01/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:10 | 2023-01-15
السلطات الروسية: مقتل 3 أشخاص وجرح 13 آخرين من جراء انفجار مستودع ذخيرة في بيلغورود
09:00 | 2023-01-15
شركة YETI النيبالية للطيران: مصرع جميع من كان على متن طائرتنا المنكوبة
08:45 | 2023-01-15
زيلينسكي: مقتل 25 شخصا جراء القصف الروسي في دنيبرو وإصابة 73
08:29 | 2023-01-15
نقابة أصحاب المؤسسات التجارية بقاعاً: للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية ووضع حلول للازمات
08:27 | 2023-01-15
السلطات الروسية: جرح 10 جنود روس في انفجار في بيلوغرود
08:13 | 2023-01-15
شركة إيني الإيطالية: اكتشاف مهم للغاز قبالة سواحل مصر في شرق البحر المتوسط
فيديو
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
15/01/2023 16:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
15/01/2023 16:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
Lebanon 24
فيديو تم تصويره من داخل هليكوبتر وهي تصطدم بطائرة ثانية.. ما حصل مروع
05:00 | 2023-01-05
15/01/2023 16:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact