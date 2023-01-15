الراعي: نطالب المجلس النيابي والكتل النيابية بالكف عن هدم البلاد والمؤسسات وعن افقار المواطنين وندعوهم لانتخاب رئيس وفقا للدستور متجرد من اي سلطة ومصلحة شخصية

Lebanon 24