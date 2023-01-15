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المطران إلياس عودة في عظة الأحد: ما حصل من توقيف شاب يطلبُ معرفة حـقيقة التفجيرِ الذي أودى بشقيقه ورفاقٍ له واعتداء القوى العسكريّـةِ على المُحتجّين على توقيفه بمن فيهم كاهنٌ هو أمرٌ مرفوضٌ ومُدان

Lebanon 24
15-01-2023 | 05:24
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