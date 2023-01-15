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عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني شهريار حيدري: مقاتلات سوخوي 35 الروسية ستصلنا خلال أشهر قليلة

Lebanon 24
15-01-2023 | 05:48
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