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وزير الخارجية الصيني: تربطنا مع مصر علاقة استراتيجية وسنعمل على تعزيز العلاقات الثنائية

Lebanon 24
15-01-2023 | 06:24
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