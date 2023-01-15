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صحيفة "وول ستريت جورنال": إيران رفضت تسليم سوريا شحنات نفط جديدة بالدفع المؤجل وطلبت من سوريا الدفع مقدما مقابل إمدادات النفط الجديدة

Lebanon 24
15-01-2023 | 07:44
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