Advertisement

أخبار عاجلة

السلطات الروسية: مقتل 3 أشخاص وجرح 13 آخرين من جراء انفجار مستودع ذخيرة في بيلغورود

Lebanon 24
15-01-2023 | 09:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السلطات الهنغارية تعلن تحييد مشتبه به بارتكاب حادث وقع في بودابست وأدى إلى مقتل شرطي وجرح 3 آخرين
lebanon 24
15/01/2023 21:37:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين في الانفجار قرب فندق في كابول
lebanon 24
15/01/2023 21:37:45 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام روسية: مقتل 3 أشخاص بعد اشتعال صهريج وقود إثر انفجار في قاعدة جوية في منطقة ريازان الروسية
lebanon 24
15/01/2023 21:37:45 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار بمصنع في إيران (العربية)
lebanon 24
15/01/2023 21:37:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:37 | 2023-01-15
14:21 | 2023-01-15
13:24 | 2023-01-15
12:28 | 2023-01-15
11:28 | 2023-01-15
11:03 | 2023-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website