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الأمين العام للنيتو: سنزود أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الثقيلة في وقت قريب
Lebanon 24
15-01-2023
|
10:56
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