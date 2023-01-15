رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع عبر "الجديد": "حزب الله" وحلفاؤه يعطّلون انتخابات رئاسة الجمهوريّة لسبب بسيط وهو أنهم غير قادرين على إيصال مرشحهم

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