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جعجع: حزب الله وحلفاؤه يعطلون الاستحقاق الرئاسي لأنهم لا يستطيعون إيصال مرشحهم وهذه المرة لن يحصل مثل المرة السابقة

Lebanon 24
15-01-2023 | 14:45
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رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع عبر "الجديد": "حزب الله" وحلفاؤه يعطّلون انتخابات رئاسة الجمهوريّة لسبب بسيط وهو أنهم غير قادرين على إيصال مرشحهم
lebanon 24
16/01/2023 02:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: "أوعا يتكلوا إنو يحصل مثل المرة الماضية وانو ننتخب تحت الضغط" ويجب أن يصل الرئيس مثل ما يجب ولن نستطيع السير بترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية
lebanon 24
16/01/2023 02:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: لن نعطل الاستحقاق الرئاسي ولن يكون لدينا خطة ب وسنبقى نصوت لميشال معوض إلى ما لا نهاية إلا اذا وجدنا مرشح حصل تفاهم حوله
lebanon 24
16/01/2023 02:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: إذا تمكّن "حزب الله" من إيصال رئيس للجمهورية عندها سنُعيد النظر بكل شيء ولن نقبل باستمرار سيطرة الحزب على الدولة
lebanon 24
16/01/2023 02:17:11 Lebanon 24 Lebanon 24
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