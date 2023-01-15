جعجع: لن نقبل انتخاب رئيس للجمهورية تحت الضغط وخلال اللقاءات بين النائبين ملحم الرياشي وطوني فرنجية قلنا بكل صراحة إننا لا نستطيع السير بسليمان فرنجية لأننا لا نستطيع خيانة الأسس التي نؤمن بها

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