جعجع: مواصفات باسيل لرئاسة الجمهورية على غرار اقرأ تفرح جرّب تحزن، وما يطرحه باسيل غير جدّي وهو يريد أن يصل إلى سدّة الرئاسة أو إيصال شخص يتحكم به و"ينصب" خيمة بجانبه في قصر بعبدا

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