جعجع: الخلاف الحاصل اليوم بين التيار الوطني الحر وحزب الله هو على توزيع المصالح وليس أي شيء آخر، وأنا استبعد أن ينهي أحد الطرفين "اتفاق مار مخايل" لأن "ما بيطلعوا من بعض"

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