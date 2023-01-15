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مركز رصد الزلازل اليورومتوسطي: زلزال بقوة 6,2 درجة على مقياس ريختر يضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا
Lebanon 24
15-01-2023
|
17:56
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