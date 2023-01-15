Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة الجزائرية: الرئيس تبون يتفق خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي على تحديد موعد زيارته إلى باريس في شهر أيار

Lebanon 24
15-01-2023 | 19:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الروسية: بوتين سيجري اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي أردوغان الأربعاء (الشرق)
lebanon 24
16/01/2023 06:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الجزائري يبحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل (الشرق)
lebanon 24
16/01/2023 06:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: أردوغان يبحث مع بوتين خلال اتصال هاتفي اتفاقية الحبوب وملف الطاقة ومكافحة الإرهاب
lebanon 24
16/01/2023 06:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي يجري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي (الجزيرة)
lebanon 24
16/01/2023 06:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:59 | 2023-01-15
18:17 | 2023-01-15
17:56 | 2023-01-15
17:55 | 2023-01-15
15:57 | 2023-01-15
15:28 | 2023-01-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website