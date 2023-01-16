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توقف حركة السفن في مضيق البوسفور جاء لأسباب أمنية بعد جنوح السفينة (العربية)
Lebanon 24
16-01-2023
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00:48
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