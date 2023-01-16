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السلطات الأوكرانية: ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي على مبنى سكني في دنبيرو إلى 35

Lebanon 24
16-01-2023 | 02:28
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