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نتنياهو: إيران مسؤولة عن 90% من مشاكل الشرق الأوسط ولن ننجر إلى حروب غير ضرورية لكن هناك أوقات يجب أن نضحي بها من أجل مستقبلنا
Lebanon 24
16-01-2023
|
03:29
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