معلومات "لبنان24": التحقيق مع أهالي شهداء المرفأ انتهى في ثكنة بربر الخازن - فردان وبانتظار صدور الإشارة القضائية النهائية قبل خروج جميع الأشخاص الذين تم استدعاؤهم

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