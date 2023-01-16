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فياض: مبادرة اليوم تطرح حلاً شاملاً لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية

Lebanon 24
16-01-2023 | 04:58
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