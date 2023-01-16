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فياض: هل من المعقول أن نزيد على الناس رسوم ثابتة ولكن من دون تغذية كهربائية؟ من هنا أردنا زيادة التعرفة ولكن تأمين الفيول في المقابل

Lebanon 24
16-01-2023 | 05:04
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