إنتهاء جلسة الاستماع الاولى في الملف الذي يحققّ فيه الوفد القضائي الاوروبي في لبنان بعد الاستماع الى الشاهد الاول وتقديم الشاهد الثاني إعتذارا طبيا (ال بي سي)

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