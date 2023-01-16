بيتر بو صعب يخصع في هذه الأثناء للتحقيق في المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء وقد طلب المحقق الكشف على هاتفه الجوال تماماً كما حصل مع وليام نون السبت الماضي (أل بي سي)

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