Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء بولندا: هزيمة أوكرانيا ستكون مقدمة الحرب العالمية الثالثة

Lebanon 24
16-01-2023 | 09:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء البولندي: ندعو ألمانيا إلى تقديم كل الأسلحة المطلوبة من قبل أوكرانيا
lebanon 24
16/01/2023 18:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء اليابان: لو سمحنا بتغيير الوضع بالقوة في أوكرانيا فقد يتكرر ذلك في آسيا (العربية)
lebanon 24
16/01/2023 18:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء اليابان: ما يجري في أوكرانيا اليوم قد نشهده في آسيا مستقبلا والنظام الأمني العالمي يمر بتغيرات كبرى
lebanon 24
16/01/2023 18:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بريطانيا يعد بدعم طويل الأمد لأوكرانيا بعد هجمات المسيرات
lebanon 24
16/01/2023 18:26:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:23 | 2023-01-16
11:14 | 2023-01-16
11:06 | 2023-01-16
10:46 | 2023-01-16
10:43 | 2023-01-16
10:39 | 2023-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website