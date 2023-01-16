عقيص من أمام مديرية أمن الدولة: المعركة هي لإظهار حقيقة انفجار المرفأ ولسنا في مواجهة مع القضاء مهما أخطأ بحقنا وهناك غرف مغلقة لطمس الحقيقة وأدعو لاعادة إحياء التحقيق "المكربج"

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