Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا: علينا تحقيق حلم شهداء ثورة 17 شباط من خلال إجراء انتخابات عادلة ونزيهة (الجزيرة)

Lebanon 24
16-01-2023 | 11:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفارة الأميركية في ليبيا: إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت هو المطلب الواضح للشعب الليبي
lebanon 24
16/01/2023 20:45:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: يتعين علينا خلال العام المقبل استعادة السيادة والحرية في كامل أراضينا ولكل مواطنينا (الجزيرة)
lebanon 24
16/01/2023 20:45:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن شدد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة بتونس في 17 كانون الأول فضلا عن إصلاحات شاملة (الجزيرة)
lebanon 24
16/01/2023 20:45:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء السويدي: ما حدث خلال زيارة الرئيس التركي للسويد واقعة مقززة ومرفوضة (الجزيرة)
lebanon 24
16/01/2023 20:45:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:26 | 2023-01-16
13:22 | 2023-01-16
13:02 | 2023-01-16
12:45 | 2023-01-16
12:12 | 2023-01-16
12:11 | 2023-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website