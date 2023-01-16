Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس التونسي يصدر أمرا بدعوة الناخبين للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية (العربية)

Lebanon 24
16-01-2023 | 13:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس التونسي قيس سعيد خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات التشريعية: المطالب الاجتماعية والاقتصادية ستتحقق في مجلس النواب القادم
lebanon 24
17/01/2023 02:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس البرازيلي يصدر أمرا بتدخل قوات الأمن الاتحادية في العاصمة بعد اقتحام القصر الرئاسي ومقار حكومية
lebanon 24
17/01/2023 02:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس البرازيلي يصدر أمراً بتدخل قوات الأمن الاتحادية للسيطرة على الأوضاع
lebanon 24
17/01/2023 02:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الانتخابات التونسية: هذه نسب ونتائج "التشريعية"
lebanon 24
17/01/2023 02:08:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:43 | 2023-01-16
18:31 | 2023-01-16
17:52 | 2023-01-16
17:49 | 2023-01-16
17:48 | 2023-01-16
17:19 | 2023-01-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website