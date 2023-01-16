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زيلنسكي: الدبابات وناقلات الجنود والمدفعية هي ما تحتاج إليه أوكرانيا لاستعادة وحدة أراضيها (الجزيرة)

Lebanon 24
16-01-2023 | 14:12
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