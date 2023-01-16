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المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية لـ"الجزيرة": دمّرنا الكثير من الوحدات الروسية و"مرتزقة" فاغنر في باخموت
Lebanon 24
16-01-2023
|
15:43
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