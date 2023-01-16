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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: وصلنا إلى أوكرانيا للمساعدة في ضمان السلامة والأمن النوويين في ظل الصراع المستمر (الجزيرة)

Lebanon 24
16-01-2023 | 15:50
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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: وصلنا إلى أوكرانيا للمساعدة في ضمان السلامة والأمن النوويين في ظل الصراع المستمر
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