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طابور من السفن يمتد لعدة كيلومترات في بحر مرمرة ينتظر عبور البوسفور بعد حادث جنوح سفينة في المضيق (وكالة "نوفوستي" الروسية)

Lebanon 24
16-01-2023 | 17:19
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