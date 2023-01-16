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طابور من السفن يمتد لعدة كيلومترات في بحر مرمرة ينتظر عبور البوسفور بعد حادث جنوح سفينة في المضيق (وكالة "نوفوستي" الروسية)
Lebanon 24
16-01-2023
|
17:19
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